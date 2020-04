“La Regione sospenda il pagamento del ticket di accesso al Pronto soccorso a chi risulta affetto da Covid-19”. A chiederlo, in un’interrogazione alla Giunta che ha come primo firmatario Matteo Rancan, sono i consiglieri della Lega.

“Diversi cittadini ci segnalano che hanno dovuto pagare il ticket di accesso al pronto soccorso nonostante la radiografia eseguita in ospedale accertasse una polmonite interstiziale riconducibile a Covid-19 e i soggetti, da circa un mese, respirassero esclusivamente mediante una bombola d’ossigeno”, spiegano i leghisti, che ricordano come “il ticket di accesso al pronto soccorso andrebbe pagato esclusivamente nelle ipotesi di minore gravità, quando cioè al malato viene assegnato un codice non corrispondente a situazioni di urgenza o necessità; caso opposto rispetto alla condizione di questi pazienti, che presentano una condizione di emergenza-urgenza tale da richiedere un immediato intervento diagnostico e terapeutico”.

Da qui l’interrogazione per sapere se la Giunta intenda “sospendere immediatamente, in tutta la Regione, il pagamento del ticket di accesso al Pronto soccorso per tutti i cittadini a cui viene diagnosticata polmonite interstiziale riconducibile a coronavirus”.

Oltre a Rancan hanno sottoscritto l’interrogazione Valentina Stragliati, Daniele Marchetti, Michele Facci, Emiliano Occhi, Fabio Bergamini, Andrea Liverani, Matteo Montevecchi, Massimiliano Pompignoli, Simone Pelloni, Stefano Bargi, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Maura Catellani.