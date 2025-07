“Faenza, cuore della musica indipendente con il MEI, Forlì, sede di uno dei più importanti festival di liscio, Cara Forlì, Cesena, che con tutta la provincia Forlì-Cesena, si è candidata a Capitale della Cultura, Rimini e la città della riviera, sedi di importanti festival della canzone, potrebbero fare squadra e lavorare insieme alla Regione Emilia–Romagna per candidarsi ad ospitare il Festival della Canzone Italiana”.

La proposta è di Giordano Sangiorgi, patron del Mei, e arriva a poche ore dall’annuncio del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, di aver sottoposto alla Rai la candidatura di Bellaria Igea Marina ad ospitare la nuova edizione del Festival.

Il Festival della Canzone Italiana, infatti, rischia seriamente di allontanarsi da Sanremo. Fra Rai e il Comune è in corso una vertenza sui costi della kermesse che lascia presagire ad un addio. In questi giorni, in realtà, sono tante le località italiane che si stanno candidando ad ospitare il concorso televisivo: Gallipoli, Senigallia, Viareggio, anche se l’opzione al momento più accreditata è un’edizione itinerante per il Paese.

Secondo comunque Sangiorgi in Romagna: “Abbiamo adeguata capacità ricettiva, abbiamo una struttura adatta sia per collegamenti che per capienza e abbiamo una storia, da sempre, legata a doppio filo, con la tradizione ma anche con l’innovazione della canzone italiana. L’Orchestra della Generazione Z del Liscio, Santa Balera, presente anno scorso come ospite a Sanremo per omaggiare i 70 anni di Romagna Mia, rappresenta questa condizione artistica unica, tanto da riscuotere anche l’interesse recentissimo di Re Carlo d’Inghilterra”.

“Crediamo che tale candidatura vada presentata ufficialmente e unitariamente in Rai dal Presidente della Regione Emilia–Romagna Michele de Pascale, insieme ai settori turismo e cultura della nostra regione. Troverà grande consenso da tutti gli operatori dei settori turistici, culturali, musicali, enogastronomici e di altri settori. Lavorando insieme come una grande squadra, avremmo grandi probabilità di poter cogliere l’obiettivo”.