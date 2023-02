Importante incarico per la Professoressa Désirée Fondaroli, professoressa ordinaria di Diritto penale all’Università di Bologna, campus di Ravenna.

Désirée Fondaroli, direttrice fra l’altro del Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia “Filippo Sgubbi”, è stata scelta dal Ministero della Giustizia per far parte del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale.

Compongono il comitato, fra gli altri, Gian Domenico Caiazza, Presidente dell’Unione delle Camere Penali, Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione, Luigi Marini, Segretario Generale della Corte Suprema di Cassazione, Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Giuseppe Ondei, Presidente della Corte di Appello di Milano, Gianluigi Fontana, già procuratore della Repubblica a Busto Arsizio, Paola Maggio, professore all’Università di Palermo, Vittorio Manes, Professore di diritto penale all’Università di Bologna, e Giovanni Salvi, già procuratore della Corte Suprema di Cassazione.

Il comitato rimarrà in carica tre anni.

La prossima seduta del comitato è prevista per il 2 marzo al Ministero.