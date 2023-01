La prima media di Reda dell’istituto Strocchi si è ritrovata insieme dopo 40 anni. Gli ex compagni di classe si sono ritrovati insieme per una cena alla trattoria Sant’Andrea di Faenza per ricordare i tempi dei banchi di scuola, l’adolescenza insieme. Un’occasione per recuperare le affinità del gruppo della classe e per raccontare come sono cambiate le rispettive vite nel corso degli anni, i traguardi professionali raggiunti, le famiglie che nel frattempo sono nate. Ma soprattutto per tornare a condividere insieme, dopo 40 anni, i ricordi di quando si era studenti.