Nell’ambito delle iniziative per l’81° Anniversario della Liberazione di Faenza, sabato 14 dicembre, alle ore 18.30, nella Sala Bigari della Residenza Comunale, Faenza ospita lo storico Mario Del Pero, docente a SciencesPo di Parigi, per una conferenza dal titolo “La presidenza Roosevelt e la Seconda guerra mondiale”.

L’incontro, promosso dal Comune di Faenza , offre un viaggio tra le decisioni politiche e militari che portarono alla vittoria degli Alleati e trasformarono gli Stati Uniti in una potenza globale.

Attraverso la figura dell’allora presidente Franklin Delano Roosevelt, Del Pero esplorerà il legame tra democrazia, potere e visione internazionale in un’epoca di crisi mondiale, sottolineando quanto come la leadership statunitense sia stata capace di coniugare ideali e pragmatismo ridefinendo gli equilibri del dopoguerra e influenzato, ancora oggi, il nostro modo di pensare la libertà e la responsabilità collettiva.

Mario Del Pero è professore ordinario di Storia Internazionale e Storia degli Stati Uniti all’Institut d’études politiques – SciencesPo di Parigi, dove insegna storia globale e storia della politica estera statunitense. I suoi ultimi libri pubblicati sono: «Era Obama. Dalla speranza del cambiamento all’elezione di Trump» (Feltrinelli, 2017), «Libertà e Impero. Gli Stati Uniti e il Mondo, 1776-2016» (Laterza, 2017) e «Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump» (Il Mulino, 2025).

L’appuntamento, realizzato con l’adesione dell’Associazione Argylls Romagna Group e della sezione ANPI di Faenza, è a ingresso libero fino a esaurimento posti.