Si è riunito mercoledì 1 ottobre il coordinamento delle Acer della Regione Emilia Romagna, in seno a Cispel, e ha eletto come propria coordinatrice Lina Taddei, presidente di Acer Ravenna.

Cispel Emilia Romagna è l’organizzazione che riunisce le diverse Acer provinciali della Regione che gestiscono un vasto patrimonio immobiliare di edilizia residenziale sociale che va da Piacenza fino a Rimini, passando per le città dell’Emilia e della Romagna.

“Essere nominata all’unanimità a per un importante incarico come questo – dichiara Lina Taddei – mi inorgoglisce perché conferma la bontà del nostro operato a Ravenna e ci proietta verso sfide di più larga scala perché le tematiche legate alla necessità sempre più impellente di riqualificare il patrimonio edilizio e renderlo disponibile a una platea sempre maggiore di cittadini, è una delle grandi sfide che l’immediato futuro ci pone”.