Il tema della presenza ebraica in Romagna è articolato e a Faenza non è mai stato oggetto di indagine approfondite ma, piuttosto, considerato a margine della storia del Monte di Pietà. Non si hanno informazioni, inoltre, sulle origini della presenza di ebrei in città e la prima informazione diretta è del 1418.

Dove vivevano, le occupazioni, la vita quotidiana, le relazioni e fra le Comunità presenti sul territorio, i rapporti con la popolazione non ebraica, saranno alcuni dei temi trattati nel corso della serata organizzata alla Biblioteca Manfrediana.

L’appuntamento è per venerdì 31 gennaio alle 20.30. Relatori saranno Lucio Donati e Proto Pasquali