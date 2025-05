Questa mattina, la Sala Sergio Bandini della Cassa di Ravenna Spa in Largo Firenze a Ravenna ha ospitato un evento significativo per il futuro di Ravenna e Bologna: la cerimonia finale di premiazione dell’anno di Educazione Finanziaria. L’iniziativa, organizzata dalla Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi, in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio (FEduF), diretta da Giovanna Boggio Robutti e promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Durante la premiazione, che ha visto la partecipazione di circa 80 giovanissimi studenti e studentesse, il Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ed il Vice Direttore Generale Vicario della Cassa Alessandro Spadoni hanno consegnato riconoscimenti agli alunni delle classi IV A e IV B della Scuola Tavelli di Ravenna, accompagnati dalle docenti Giulia Casadio. Paola Melini e Raffaella Ghiselli e agli studenti e studentesse delle classi IV e V della Scuola San Vincenzo De Paoli, con la guida delle insegnanti Silvia Tanoni, Irene Hidalgo e Menna Price.

Un momento speciale è stato dedicato alla squadra dell’Istituto Manfredi Tanari di Bologna — Luca Saverino, Manuel Mattioli, Alessia Di Vincenzo e Francesco Celano — che, sotto la supervisione dell’insegnante Claudia Pelliconi, ha ottenuto un piazzamento tra le prime dieci scuole in Italia nel Progetto Europeo Conoscere la Borsa.

L’incontro ha rappresentato un importante ponte tra studenti di diverse età: i più giovani hanno avuto l’opportunità di esplorare per la prima volta i principi dell’educazione finanziaria, mentre i più ‘esperti’ hanno condiviso la loro esperienza in un progetto europeo promosso dalla Centrale Europea delle Casse di Risparmio e Banche Territoriali. L’evento ha sottolineato come l’educazione finanziaria sia non solo una materia scolastica prevista dai programmi ministeriali, ma anche un pilastro dell’educazione civica e dell’arricchimento personale, affrontando temi chiave come risparmio, investimenti, economia sostenibile, parità di genere e innovazioni digitali.

Il crescente interesse degli studenti per l’educazione finanziaria è emerso chiaramente nel corso dell’anno scolastico, culminando con la richiesta da parte degli studenti del Liceo Scientifico di includere una lezione sul tema nell’assemblea d’istituto, davanti a 1.200 partecipanti. L’incontro è stato condotto dal Vice Direttore della Cassa, Alessandro Spadoni.

c. Successivamente, i ragazzi e le ragazze, delle scuole primarie e delle superiori, hanno visitato assieme i Musei Byron e del Risorgimento. Guidati dalla Direttrice Alberta Fabbri, hanno potuto approfondire il legame tra economia, cultura e arte, riconoscendo il valore del patrimonio culturale all’interno del sistema economico di una città.