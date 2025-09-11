La Porto Robur Costa ha aperto il settore femminile: “Ottima risposta dalla città”

Obiettivi alti per il settore giovanile della Consar Ravenna. Mentre infatti per la prima squadra si punta a migliorare la passata stagione, gli ultimi risultati raggiunti a livello agonistico dalle squadre giovanili fanno iniziare il 2025/2026 con grande entusiasmo e ottimismo. Per quanto riguarda invece il livello non agonistico, la grande novità è l’apertura del settore femminile, che ha già riscontrato un’ottima risposta in tema di iscrizioni. Per il settore maschile, invece, la Porto Robur Costa si conferma l’unica società del territorio a mettere in campo squadre per tutte le categorie. Il proposito è di continuare ad aumentare il numero di tesserati.