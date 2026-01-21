La Polizia Provinciale: “Con il lupo dobbiamo imparare a convivere”

Col lupo dobbiamo imparare a convivere. Lo ha sottolineato più volte Lorenza Mazzotti, Comandante della Polizia Provinciale di Ravenna, in occasione della presentazione del bilancio delle attività delle Polizie Locali. Alla Polizia Provinciale è demandata anche l’attività di salvaguardia del benessere animale. Il lupo, per quanto riguarda la fauna selvatica, è visto come una risorsa, in grado di regolare la presenza di altri animali molto più problematici, come i cinghiali e le nutrie, oppure di animali come i daini. La sua presenza si autoregolamenta in base alle prede a disposizione. È un predatore, ma non è una minaccia per l’uomo, che non attacca. Tuttavia, comportamenti errati dell’uomo possono contribuire a portare il lupo a diventare un problema: abbandonare i rifiuti organici, non custodire al chiuso di notte i propri animali, trattare il lupo come un animale da addomesticare, dandogli persino da mangiare, come monitorato personalmente dalla stessa Polizia Provinciale.