La Polizia Locale presenta i dati delle attività in tutta la provincia di Ravenna

In occasione del patrono San Sebastiano, le Polizie Locali della provincia di Ravenna presentano i dati relativi alle attività del 2025. In tutta la provincia di Ravenna sono stati 80.182 le richieste di intervento arrivate alle centrali operative. A queste si aggiungono i servizi organizzati dai vari comandi. La Polizia Locale si dedica in particolare alla sicurezza stradale, al controllo delle normative edili, al rispetto dell’ambiente e del benessere animale, alle violazioni in ambito commerciale e al contrasto all’abusivismo. Rientrano nei compiti della polizia locale anche gli accertamenti sanitari obbligatori, un fronte delicato sia per la sicurezza dei soggetti colpiti, delle persone e degli operatori. La tragedia di Cras Montana di fine anno ha poi portato ad una verifica dei controlli svolti nei locali e nelle attività di pubblico intrattenimento.

Per quanto riguarda l’attività di Polizia Giudiziaria, nel 2025 sono stati trattati circa 2.300 fascicoli a livello provinciale, frutto di attività d’iniziativa o delegate dalla Procura per la repressione di reati nei centri abitati. I dati parlano di 479 denunce ricevute, 20 arresti e 141 fermi per identificazione. Particolarmente significativo il dato sui minori: ben 106 accertamenti di PG hanno riguardato minorenni, un numero che riflette l’attenzione del Corpo verso i fenomeni di intemperanza giovanile che interessano il territorio.

I dati del 2025 legali alla sicurezza stradale mostrano un incremento del numero totale di incidenti rilevati, saliti a 2.488 rispetto ai 2.387 dell’anno precedente. Un dato positivo arriva però dal fronte della mortalità stradale, con i decessi che scendono da 26 a 18. Resta alta l’attenzione sul rispetto delle regole: nel 2025 sono state ritirate 788 patenti (un netto aumento rispetto alle 500 del 2024) e accertate 1.430 violazioni per mancanza di assicurazione. I controlli sui mezzi pesanti sono stati 802, con 459 violazioni rilevate nel settore del trasporto professionale.

Nel 2025 sono stati effettuati 2.862 controlli ambientali che hanno portato a 1.032 sanzioni tra amministrative e penali. Un impegno che riguarda anche la gestione faunistica e il decoro urbano, come dimostrato dalla rimozione di 84 veicoli abbandonati e dal salvataggio di 65 animali.

Sul fronte economico, la Polizia Commerciale, orientata alla tutela del consumatore e degli imprenditori onesti, ha controllato 2.572 imprese e 1.974, fra mercati e fiere. L’attività ha portato a 470 violazioni amministrative e 61 segnalazioni penali, con un focus particolare sul litorale di Ravenna e Cervia per il contrasto all’abusivismo e il controllo dei locali di pubblico spettacolo.

Infine, i controlli effettuati dalla Polizia in edilizia sono stati 860, portando alla luce 217 violazioni tra amministrative e penali, con l’esecuzione di 4 sequestri preventivi o probatori, a conferma di un presidio rigoroso contro le irregolarità costruttive.