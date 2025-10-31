La Polizia Locale di Ravenna non avrà l’Unità Cinofila sperata. La Regione Emilia-Romagna ha infatti bocciato la richiesta di finanziamento, indispensabile per avviare il progetto. 54 mila euro era il finanziamento che sarebbe dovuto arrivare da Bologna, a fronte di una spesa, per il primo anno, del Comune di Ravenna di 17,5 mila euro.

Il progetto prevedeva l’impiego di uno o due cani, da addestrare alla ricerca di stupefacenti o in operazioni di soccorso, vigilanza, educazione alla legalità nelle scuole e controllo nei parchi e nelle aree pubbliche. Oltre ai cani, il progetto prevedeva la formazione degli agenti di polizia da assegnare all’Unità Cinofila, l’attivazione di una convenzione per l’assistenza veterinaria, la dotazione di un veicolo per lo spostamento dei cani.