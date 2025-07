La Polizia Locale avrà un’unità cinofila

La Polizia Locale di Ravenna si doterà di un’unità cinofila. Il progetto è nella sua fase iniziale, ma finalmente partirà. Lo ha sottolineato il comandante della Polizia Locale bizantina Andrea Giacomini, ospite a Spiaggiati, la trasmissione di Ravenna e FaenzaWebTv in diretta streming, ogni giovedì pomeriggio di questa estate, dallo stabilimento balneare Insieme a Te.

Da anni i vertici della polizia locale ravennate puntano a concretizzare questo progetto. Fino ad oggi, in caso di servizi con unità cinofile, l’ente di piazza Mameli ha sempre attivato collaborazioni con altre forze dell’ordine. Ora invece partirà un nuovo percorso. 70 mila euro i fondi stanziati, 53 mila garantiti dalla Regione Emilia-Romagna. Verranno acquistati e addestrati uno o due cani e verrà attivata una convenzione per l’assistenza veterinaria. La nuova squadra sarà utilizzata per la ricerca di sostanze stupefacenti e potrà intervenire in operazioni di soccorso, vigilanza ed educazione alla legalità.