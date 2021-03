La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà L.M. e G.M., cittadini tunisini rispettivamente di 49 e 35 anni, per il reato di lesioni aggravate. Verso le 21.30 di ieri 10 marzo scorso, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuta presso un’abitazione di via Dorese, per la segnalazione di unalite. Sul posto i poliziotti hanno identificato due uomini, che presentavano lievi ferite alle mani verosimilmente prodotte da arma da taglio, conseguenza di una lite per futili motivi che i due avevano avuto poco prima dell’arrivo degli agenti.

Uno di loro è stato identificato per G.M., 35enne cittadino tunisino, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e le norme sull’immigrazione, la cui posizione sul Territorio Nazionale è in corso di valutazione. L’altro, è risultato essere L.M., cittadino tunisino di 49anni, pregiudicato per reati inerenti le droghe e le leggi sull’immigrazione, richiedente la Protezione Internazionale. Entrambi sono stati medicati presso il locale pronto soccorso dal quale sono stati dimessi con prognosi di tre e cinque giorni. Pertanto, L.M. e G.M. sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni aggravate.