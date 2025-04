La Polizia festeggia il suo 173° anniversario

La Polizia celebra il 173° anniversario dalla sua Fondazione. Le celebrazioni a Ravenna sono state posticipate di qualche giorno, poiché il 10 aprile, giorno della festa nazionale, la città ha ricevuto le visite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei reali inglesi Carlo e Camilla. È stato il museo Classis ad ospitare quest’anno la ricorrenza, che, come da tradizione, è stata caratterizzata dalle premiazioni degli agenti distintisi in servizio. Fra i premiati di quest’anno anche poliziotti che, durante gli eventi alluvionali, hanno prestato soccorso ad anziani, persone con disabilità e bambini, agenti che si sono segnalati per operazioni antiterroristiche ed equipaggi intervenuti per salvare la vita a persone pronte a gesti estremi.

Prima delle premiazioni, il bilancio dell’attività dell’ultimo anno del questore Lucio Pennella è iniziato con un ringraziamento alla prefettura, a tutte le forze dell’ordine e realtà del volontariato per la gestione, dal punto di vista della sicurezza, della visita di Re Carlo e della Regina Camilla. Nel suo discorso, il questore ha poi toccato diversi temi, soffermandosi in particolare sul fenomeno della “malamovida” e sul contrasto alla violenza di genere