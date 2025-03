Una giornata speciale, all’insegna del divertimento e dell’apprendimento! Oggi la Polizia di Stato ha fatto visita ai bambini della scuola elementare di Mezzano, regalando loro un’esperienza indimenticabile.

I piccoli alunni della classe terza si sono trasformati in veri e propri detective grazie alla Polizia Scientifica: hanno giocato con le impronte digitali, scoprendo come si analizzano e si raccolgono le tracce proprio come nei film!

Ma non è finita qui: insieme alla Polizia Stradale hanno imparato le regole della strada in modo interattivo e coinvolgente, diventando piccoli esperti di sicurezza. Attraverso giochi e simulazioni, hanno scoperto quanto sia importante rispettare le norme per proteggere sé stessi e gli altri.

Tra sorrisi, entusiasmo e tante domande curiose, i bambini – particolarmente bravi e preparati – hanno imparato il valore della legalità e della sicurezza, accompagnati dai poliziotti che, con grande passione, hanno risposto a tutte le loro domande.

Un’esperienza che ha lasciato il segno, perché conoscere la legalità sin da piccoli significa crescere cittadini consapevoli e responsabili.