Nell’ambito della campagna informativa della Polizia di Stato realizzata in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita in memoria di Etan Patz, bambino scomparso il giorno 25 maggio 1979 all’età di 6 anni a New York nella mattina di domani 25 maggio la Polizia di Stato allestirà nella centralissima Piazza del Popolo di Ravenna uno stand informativo con l’obiettivo di prevenire il preoccupante fenomeno della scomparsa dei minori.

Nella circostanza, poliziotti specializzati della Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna, illustreranno e distribuiranno agli interessati, opuscoli pieghevoli e segnalibri predisposti dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, relativi alla prevenzione dei rischi di scomparsa dei minori in età scolare, fornendo informazioni alle famiglie sugli strumenti utili per prevenire le diverse situazioni di pericolo in cui possono incorrere bambini e adolescenti, tra cui bullismo e cyberbullismo, sensibilizzando inoltre sull’importanza di rivolgersi ai numeri di emergenza e sull’utilizzo di “YouPol”, l’applicazione per smartphone, tablet e computer come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra i cittadini e la Polizia di Stato.