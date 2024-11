Il prossimo 25 novembre ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Anche quest’anno la Polizia di Stato aderisce all’iniziativa “Orange the World”, promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, sostenuta altresì dall’Associazione “Soroptimist International Italia”.

In questi giorni la facciata della Questura di Ravenna e dei Commissariati di P.S. di Faenza e Lugo sarà illuminata di una luce arancione, il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

Inoltre, proseguono le attività della Polizia di Stato promosse dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito della campagna “…questo NON è AMORE”, che ha l’obiettivo di superare i pregiudizi per diffondere una cultura di genere che aiuti le vittime di violenza a vincere la paura.

Nella mattinata di lunedì 25 novembre, su indicazione del Questore di Ravenna dr. Lucio Pennella, il Vice Questore della Polizia di Stato dr. Claudio Cagnini e i poliziotti della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile della Questura, dalle ore 9 alle 13, allestiranno in piazza Einaudi un gazebo per sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere e di garantire il sostegno ad eventuali vittime, fornendo una corretta informazione in materia.

Analoga iniziativa sarà organizzata dal Commissariato di Lugo in Largo della Repubblica, con la partecipazione di personale dell’associazione “Demetra”, mentre il Commissariato di Faenza, nella mattina del 26 novembre allestirà un punto di informazione presso il centro commerciale “La Filanda”, con la partecipazione dell’associazione “S.O.S. Donna”.

Nell’occasione verrà distribuito l’opuscolo “…questo NON è AMORE”, elaborato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che intende offrire alla cittadinanza un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, anche per l’emersione del “sommerso”, con l’obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.

Con queste iniziative la Polizia di Stato intende ascoltare con la massima attenzione le donne, aiutandole a sentirsi meno sole e a liberarsi da violenze e sopraffazioni, a volte nascoste e vissute in solitudine, #essercisempre è per la Polizia un impegno costante.