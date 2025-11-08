Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di un esercizio pubblico situato nel forese, con la conseguente chiusura temporanea del locale per quindici giorni.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una complessa attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna e portata a termine nella giornata di giovedì 7 novembre.

La misura si fonda sull’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, applicato quando viene meno la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il locale, infatti, era già stato oggetto di analoghi provvedimenti nel 2022 e nel 2024, dopo che le forze dell’ordine, nel corso di controlli mirati, avevano rinvenuto e sequestrato sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio straordinario contro il traffico di droga, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una nuova perquisizione all’interno del locale, trovando e sequestrando circa venti involucri contenenti cocaina.

Alla luce della recidiva e della situazione ritenuta “gravemente pregiudizievole per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”, il Questore ha decretato la sospensione della licenza del pubblico esercizio, che rimarrà chiuso per quindici giorni.

Nuovo provvedimento del Questore dopo ripetute violazioni legate allo spaccio di droga. Il locale era già stato sanzionato nel 2022 e nel 2024. Durante un recente controllo rinvenuti involucri di cocaina.