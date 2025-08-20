Nella serata di ieri, la Polizia di Stato del Commissariato di Faenza ha svolto mirati servizi di controllo del territorio che hanno permesso di identificare oltre cento persone.

Il personale in servizio ha proceduto a controlli anche nei confronti di soggetti frequentatori di diversi parchi della città. Al Parco Mita, un cittadino straniero è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro. Il soggetto, al quale è stata contestata anche la ubriachezza molesta, è stato segnalato alla competente Prefettura.

Sempre nell’attività di controllo del territorio, gli operatori hanno proceduto al rintraccio e successivo arresto di una cittadina di origine straniera, gravata da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Il personale ha condotto la donna nella Casa Circondariale di Forlì dove dovrà espiare una pena detentiva di 1 anno e 5 mesi.