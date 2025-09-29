copyright - riccardo improta

Nella giornata di sabato le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno tratto in arresto, in stato di flagranza, un ragazzo di 28 anni, per il reato di furto aggravato.
L’operazione è scaturita da una segnalazione alla Sala Operativa che indicava movimenti sospetti nei pressi di un esercizio commerciale di abbigliamento nel centro di Ravenna; l’intervento degli agenti ha permesso di individuare un soggetto, mentre tentava di vendere la merce, poco prima sottratta all’interno nel negozio. La Polizia è così riuscita a recuperare la refurtiva.

Il Giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Ravenna.

