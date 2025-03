Nel primo pomeriggio di sabato, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute presso un noto negozio di abbigliamento del centro città, dove era stato segnalato un furto in atto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato e bloccato un cittadino di nazionalità marocchina, sorpreso mentre sottraeva capi di abbigliamento occultandoli sulla propria persona.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima, fissato per la giornata di lunedì.

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio, disposta dalla Questura per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire i reati predatori. In particolare, l’attenzione delle forze dell’ordine resta alta nei confronti delle attività commerciali. Il costante monitoraggio delle zone più sensibili e la pronta risposta operativa degli agenti contribuiscono a rafforzare la tutela del tessuto economico locale e la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.