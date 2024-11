Nella mattinata di oggi 6 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero destinatario di un provvedimento di aggravio emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna.

L’arrestato risulta già condannato per diversi reati, tra cui un tentato omicidio del dicembre 2015, quando il giovane in Lido Adriano, in stato di ebrezza, investiva con il proprio veicolo più persone.

Successivamente alle condanne, il reo aveva avuto accesso al beneficio della messa alla prova ma, le diverse violazioni del programma di reinserimento hanno indotto l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna a sospendere tale regime disponendo, allo stesso tempo, la conduzione in carcere per scontare gli ultimi mesi di pena.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Ravenna che ha rintracciato l’uomo in questo centro e lo ha condotto presso la locale casa circondariale.