La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero di 21 anni, resosi responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Il giovane si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, disposta dall’Autorità Giudiziaria, in una comunità terapeutica di Ravenna, quando è stato sorpreso fuori dalla struttura, in assenza di autorizzazione. L’allontanamento illecito è stato rilevato dagli agenti delle Volanti che, appreso della sua evasione, l’anno ricercato nei luoghi che era solito frequentare e l’hanno individuato all’interno di un’abitazione in uso ad una persona a lui vicina.

Il soggetto, gravato da plurime pendenze giudiziarie per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, oltre a precedenti episodi di evasione e violazione di prescrizioni cautelari, è stato così arrestato in flagranza.

Nell’udienza tenutasi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e nei confronti del soggetto è stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari.