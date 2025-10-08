Nel pomeriggio del 7 ottobre 2025 la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lugo, impegnati in mirati servizi di controllo del territorio, hanno intercettato un’auto con un faro anteriore non funzionante.

Durante il controllo, il conducente — un giovane italiano — ha mostrato evidenti segni di nervosismo. Insospettiti anche dal forte odore di sostanza stupefacente proveniente dal veicolo, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione accurata, rinvenendo un borsone con diverse dosi di hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 1,5 chilogrammi.

La successiva perquisizione domiciliare non ha portato ad altri ritrovamenti. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e, dopo gli atti di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nell’ambito delle attività di contrasto al crimine diffuso, gli operatori della Squadra Mobile hanno inoltre rintracciato una cittadina rumena di 40 anni, destinataria di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio.