La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Nel pomeriggio del 27 agosto, nell’ambito di alcuni mirati servizi disposti dal Questore di Ravenna Lucio Pennella, finalizzati al contrasto del degrado urbano, gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna hanno effettuato una particolare attività di prevenzione e repressione dei reati, specialmente di quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito del servizio i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato e identificato un cittadino extracomunitario, che si trovava all’interno della propria dimora di Ravenna, il quale è stato trovato in possesso di 46 grammi di cocaina, di materiale per il confezionamento dello stupefacente e di una bilancina di precisione, che sono stati sequestrati.

Inoltre, sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’uomo circa 400 euro, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Pertanto, l’uomo, che non è risultato in regola con le norme sul soggiorno, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.