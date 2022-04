C’è anche la pittrice ravennate Daniela Sangiorgi, con un proprio stand, in esposizione ad ArteGenova, la diciassettesima edizione della Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea in programma fino a domani, domenica 10 aprile, nel quartiere fieristico del capoluogo ligure.

La scelta delle opere e l’organizzazione degli spazi espositivi è stata curata daAndrea Petralia – art director dello spazio artistico del Terme Beach Resort di Punta Marina –in collaborazione con Mecenate.online.

Nata a Latina ma giunta a Ravenna ancor giovanissima, dopo aver conseguito una Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, nel 2005 Daniela si specializza in archivistica; allo stesso tempo intraprende un percorso personale come pittrice, seguendo istinto, ricerca e passione: fedele alla promessa che aveva fatto a se stessa molti anni addietro, ovvero di esprimersi attraverso l’arte. Timidamente, quasi di nascosto, comincia a scoprire i colori e a realizzare i primi dipinti con la tempera su carta e poi man mano a conoscere altri pigmenti.

Grazie alla collaborazione con alcuni maestri di grande esperienza, come lo stesso Andrea Petralia e il toscano Paolo Nuti, negli ultimi anni l’arte per Daniela è diventata quasi una vera e propria necessità di crescita: che la ha portata ad esibire alcune opere in recenti mostre collettive, fra cui “Ars et Lux II” e “Dreamers II”, entrambe organizzate a Milano dall’associazione Art-Space, “I fiori dell’arte” a Cesenatico, e la recente “Il colore dei sogni” proprio a Punta Marina.