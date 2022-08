A molti ha ricordato il camminare su una lastra di ghiaccio. Rimanere in equilibrio era compito assai arduo. La pioggia ha di fatto rovinato i progetto scenografici del Comune di Faenza per la nuova sperimentazione della strada condivisa in Corso Garibaldi. I pallini gialli apparsi nei giorni scorsi, e che hanno attirato l’attenzione di molti faentini, oggi non ci sono più.

Martedì pomeriggio, infatti, la pioggia, che ha iniziato a cadere sulla città, ha iniziato anche a rovinare il nuovo decoro di corso Garibaldi. A causa dell’acqua caduta dal cielo, i pallini gialli hanno iniziato a deteriorarsi. La vernice ha però reso scivoloso il manto stradale. Diversi i faentini caduti passeggiando lungo la strada proprio come se avessero messo piede su una lastra di ghiaccio. Dopo alcune segnalazioni, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La Polizia Locale della Romagna Faentina ha quindi dapprima recintato le aree pitturate lungo il corso, che nel frattempo, nel pomeriggio, erano state decorate anche con alcune piante posizionate all’interno di grandi vasi.

Dopodiché il Comune ha deciso di correre ai ripari e nella notte tutti i pallini gialli sono stati cancellati onde evitare ulteriori incidenti, magari di conseguenze peggiori. D’altronde, già in occasione di alcune gelate di qualche anno fa, alcuni residenti, infortunatisi dopo una caduta a causa della strada scivolosa, fecero causa al Comune e ottennero un risarcimento.

Ora resta da capire quale sarà il futuro della sperimentazione della strada condivisa in corso Garibaldi.