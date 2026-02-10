Nel corso del question time discusso oggi in Consiglio comunale sul piano di installazione delle telecamere di videosorveglianza nel territorio di Ravenna, la risposta fornita dall’assessore competente è apparsa ancora una volta evasiva e priva di indicazioni concrete sui tempi di attuazione. A fronte dell’annuncio delle 20 installazioni previste entro il 2026 in alcune località del forese, non è stata infatti data alcuna risposta chiara su quando verranno coperte le numerose frazioni e i Lidi che risultano tuttora sprovvisti di sistemi di videosorveglianza.

Secondo la Lista civica La Pigna – Città, Forese, Lidi, questo silenzio conferma come, nonostante i ripetuti annunci susseguitisi dal 2017 ad oggi, il progetto complessivo sia ancora in una fase sostanzialmente embrionale, lontana da una reale e compiuta attuazione.

È considerato particolarmente grave, inoltre, che l’amministrazione comunale continui a disattendere un impegno formale assunto dal Consiglio comunale. Nell’ottobre 2020, infatti, era stato approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegnava sindaco e Giunta a installare le telecamere nella località di Fosso Ghiaia. A distanza di oltre cinque anni, quell’impegno non risulta ancora rispettato.

Una situazione che, secondo La Pigna, rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione discontinua e priva di una reale programmazione sul tema della sicurezza, con progetti annunciati più volte ma mai portati a compimento nei tempi promessi. Dal 2017 ad oggi, tra dichiarazioni, promesse di gare e annunci di avvii lavori mai concretizzati, ampie porzioni del territorio comunale restano ancora scoperte.

«La sicurezza non può essere oggetto di annunci periodici senza seguito – sottolinea la lista civica –. I cittadini del forese e dei Lidi hanno diritto a tempi certi, a impegni rispettati e a un piano di videosorveglianza realmente esteso a tutto il territorio comunale».