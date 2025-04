“Tutti noi ravennati sappiamo bene quanto la nostra viabilità sia disastrosa. Una situazione che non rappresenta solo una scocciatura per i ravennati che utilizzano il proprio veicolo a motore per percorrere la città ma è un vero e proprio limite per lo sviluppo economico, in particolare del centro urbano”.

La lista civica La Pigna – Città, forese, lidi non usa mezze misure per criticare la viabilità della città e del Comune di Ravenna. I disagi, secondo la lista che alle elezioni candida a sindaco Veronica Verlicchi, derivano anche da errori di progettazione urbanistica.

“Vi sono esempi eclatanti di progettazione sbagliata della nostra viabilità. Il ‘cul de sac’ di via Plazzi in Borgo San Rocco è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare.

Da anni, raccogliamo lamentele richieste da parte dei Cittadini che ci hanno portato a stilare una serie di proposte che abbiamo sottoposto al voto del Consiglio comunale (e bocciate dalla miope maggioranza a guida PD)”.

Da queste proposte è nato il capitolo viabilità all’interno del programma della lista civica: “Un piano che consenta la riduzione dei tempi di percorrenza dell’attraversamento della città, con la conseguente riduzione dei chilometri di percorrenza dei veicoli a vantaggio degli spostamenti e della riduzione dell’inquinamento atmosferico. Miglioramento dei vari punti viabili a alta intensità di traffico (esempio via San Mama e vicolo Plazzi con inversione dei sensi di marcia e parziale modifica dell’infrastruttura stradale). Aumento dei posti sosta auto in tutta la città mediante la creazione di nuove infrastrutture e l’ottimizzazione di quelle esistenti; riallineamento al codice della strada in riferimento al rapporto tra soste a pagamento e soste gratuite”.