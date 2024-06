“Via del Muro Lungo: una strada forse poco conosciuta, di sicuro totalmente dimenticata dal Comune di Ravenna.

A testimoniarlo, il manto stradale ampiamente dissestato, la mancanza di illuminazione pubblica e dei servizi basilari.

Eppure nella via del Muro Lungo si contano diverse unità abitative e anche qualche azienda.

Nelle scorse settimane, il gruppo consiliare de La Pigna ha effettuato un sopralluogo su richiesta di alcuni degli abitanti della strada in questione, verificando le pessime condizioni in cui versa.

Vi sono peraltro svariati elementi di pericolo a cominciare dall’incrocio tra la via Marabina e la via del Muro Lungo, che a causa della scarsa illuminazione rappresenta un rischio, specialmente nelle ore notturne.

Per non parlare dei collegamenti inesistenti. La conformazione della strada e della adiacente via Marabina, non permette la realizzazione di pensiline del trasporto pubblico: diventa quindi impossibile per i residenti usufuirire del servizio di autobus.

La mancanza della pista ciclabile, poi, preclude la possibilità di utilizzare la bicicletta per gli spostamenti da e verso la città e le vicine località di Classe e Lido di Dante.

Sono decenni che i residenti della via del Muro Lungo chiedono alle Giunte e ai Sindaci PD di intervenire per risolvere i problemi della loro strada.

Oggi sono ormai rassegnati a non ottenere nulla di quanto richiesto, sebbene per la risoluzione delle loro problematiche non occorrano particolari risorse..

Il gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi ha depositato un ordine del giorno col quale vuole impegnare il Sindaco de Pascale e la Giunta Comunale ad intervenire per risolvere una volta per tutte le problematiche di via del Muro Lungo formulando le relative proposte .

Innanzitutto occorre procedere con la riasfaltatura della via e l’installazione dell’illuminazione almeno dell’incrocio con la via Marabina, nonché con la costruzione della pista ciclopedonale: opere che richiedono investimenti contenuti e tempi ragionevoli.

Ci aspettiamo che la Giunta de Pascale proceda in questo senso, accogliendo dopo decenni di attesa, le legittime richieste dei residenti della via del Muro Lungo”

Lista civica La Pigna