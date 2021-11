“A luglio 2020, il Consiglio comunale di Ravenna approvava a maggioranza la mozione di Veronica Verlicchi de La Pigna con la quale chiedevamo la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Fiume Abbandonato” afferma la Lista civica La Pigna, Citta-Forese-Lidi.



“Si tratta di un’arteria importante per la viabilità cittadina sulla quale insistono varie attività commerciali, servizi quali la farmacia comunale e il CMP e residenze, percorsa giornalmente da centinaia e centinaia di mezzi. La presenza di attività su ambo i lati della strada, portano a frequenti attraversamenti da parte dei pedoni” continua La Pigna.





“Tuttavia, gli attraversamenti pedonali si presentano privi di isola pedonale e di illuminazione. Poiché a distanza di 1 anno e mezzo dal voto del Consiglio comunale non sono ancora stati effettuati i dovuti interventi sui suddetti attraversamenti, siamo stati costretti a depositare un’interrogazione per sollecitare l’Assessore del Conte” conclude La Pigna.