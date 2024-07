“Come ogni anno, davanti alle scuole medie e superiori ravennati, si compie il rituale dei festeggiamenti per l’inizio delle vacanze estive. A questi si aggiungono poi le esultanze dei maturandi alla fine degli esami con tanto di coriandoli, brindisi ecc.

Fin qui niente di male se non fosse che i segni dei festeggiamenti restano per settimane per le strade.

È il caso di via Oriani, ove in adiacenza dell’omonimo liceo scientifico, si incappa ancora oggi nei resti dell’esultanza degli studenti.

Stiamo ricevendo da diversi giorni segnalazioni di residenti che hanno provveduto a sollecitare il Comune di Ravenna affinché provveda alla pulizia, senza avere però alcuna risposta.