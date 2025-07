Anche La Pigna porta in Consiglio comunale il tema della sicurezza. “A fronte dei gravi episodi di violenza che hanno recentemente scosso la nostra città e che vedono coinvolti minori stranieri non accompagnati ospitati in comunità del territorio, il gruppo consiliare La Pigna – Città, Forese, Lidi ha presentato un question time che verrà discusso nella prossima seduta del Consiglio comunale di lunedì 29 luglio”.

“In particolare, La Pigna chiede chiarimenti al Sindaco e alla Giunta sulla gestione delle comunità che ospitano questi minori, in seguito a due fatti di estrema gravità: l’accoltellamento, avvenuto intorno alle 23:30, di un ragazzo ravennate di 17 anni da parte di un minore straniero ospite di una comunità; il danneggiamento di un’auto della Polizia e la resistenza a pubblico ufficiale da parte di un altro giovane straniero, noto alle forze dell’ordine, che si era allontanato arbitrariamente da una struttura. È necessario accertare se le comunità rispettano gli obblighi di controllo e vigilanza, perché non possiamo mettere a rischio la sicurezza dei cittadini ravennati.”

“Con il question time, La Pigna chiede: se i due minori protagonisti degli episodi fossero ospiti della stessa struttura; se i gestori abbiano tempestivamente segnalato la loro assenza; qual è l’orario previsto di rientro serale nelle comunità; quanti siano i minori stranieri attualmente accolti; quante e dove siano le strutture presenti sul territorio;

e soprattutto se l’amministrazione intenda finalmente avviare rigorosi controlli sui gestori, anche tramite la Polizia Locale, per accertare il rispetto dei contratti e dei progetti a cui sono vincolati. Non si tratta di criminalizzare nessuno ma di pretendere legalità, trasparenza e sicurezza. La tutela dei minori va di pari passo con il rispetto delle regole e con la sicurezza della nostra comunità”.