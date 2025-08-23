La Pigna: “Riscontro positivo per le nostre raccolte firme sulla sicurezza”

Due petizioni. L’esercito, per aumentare le forze in campo per garantire la sicurezza, in particolare nella zona degli Speyer, facendo scattare così anche a Ravenna l’Operazione Strade Sicure, e l’apertura di presidi fissi e distaccamenti della Polizia Locale nel forese. Sono le due raccolte firme che sta portando avanti La Pigna in città. Durante la conferenza stampa dedicata al tema dello Spartaco, la capogruppo in consiglio comunale Veronica Verlicchi ha assicurato che entrambe le azioni stanno ottenendo un importante supporto dalla cittadinanza e potranno essere presto presentate in municipio e tradotte in proposte da discutere in consiglio comunale.