“Nel cortile della scuola elementare Pasini, in via Caorle 24 a Ravenna, da circa un anno giacciono decine di sacconi con diciture relative a rifiuti potenzialmente pericolosi. Non si tratta di macerie, ma di materiali presumibilmente derivanti dalla demolizione della sala mensa, i cui lavori di ricostruzione, che dovevano terminare a fine 2024, sono sospesi da diversi mesi” A segnalarlo è Gigliola Fellini, consigliere territorale di La Pigna.

“A poche settimane dalla riapertura delle scuole, la situazione appare intollerabile e rischiosa: non solo per la presenza di rifiuti abbandonati in un’area frequentata da bambini, ma anche per lo stato di degrado in cui versa l’area di cantiere, invasa da erbacce e rifiuti di vario genere”.

La Pigna chiede con urgenza all’Amministrazione comunale di disporre l’immediata rimozione dei sacchi e di procedere, qualora se ne confermi la pericolosità, alla bonifica integrale dell’area, mettendo in sicurezza l’intero cortile scolastico. “È inaccettabile che, a pochi giorni dall’avvio delle lezioni, le famiglie debbano ancora assistere a simili scene di abbandono e incuria. La salute e la sicurezza dei bambini devono venire prima di tutto”.

.