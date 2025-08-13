Ancora una volta il Sindaco e la sua maggioranza hanno dimostrato di non avere a cuore la sicurezza dei Ravennati.

In Consiglio comunale hanno bocciato senza vergogna la proposta della Lista Civica La Pigna di mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali del territorio comunale.

Abbiamo portato esempi lampanti di pericolo quotidiano:

• Via Belfiore, dove i pedoni attraversano con il terrore di essere investiti;

• Via Chiavica Romea, strada ad alto scorrimento dove l’attraversamento è una roulette russa;

• Via Fiume Abbandonato, dove i pedoni sono costantemente a rischio.

Ma la realtà è che in tutta Ravenna ci sono decine e decine di attraversamenti pedonali pericolosi, spesso privi di illuminazione, segnaletica visibile o sistemi per rallentare la velocità delle auto.

Bocciare una proposta di buon senso e di civiltà significa assumersi la responsabilità morale e politica di ogni incidente che accadrà.

Mentre spendono soldi per eventi e propaganda, il Sindaco e la Giunta non trovano le risorse per salvare vite umane.

La Pigna non si arrenderà: continueremo a denunciare e a pretendere interventi immediati, perché la sicurezza non è un optional, è un diritto.

Chi oggi ha detto no a questa proposta, domani non potrà dire “non sapevamo”.”

Lista Civica La Pigna