“La Lista Civica La Pigna interviene sui gravi disagi che da anni colpiscono i cittadini del quartiere Stadio durante le partite del Ravenna Calcio.

La capogruppo Veronica Verlicchi ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale chiedendo un confronto immediato con Questura e Prefettura per rivedere le attuali misure di sicurezza, giudicate dai residenti eccessive e ormai poco sostenibili.

«Il quartiere – dichiara Verlicchi – viene regolarmente sottoposto a chiusure e limitazioni molto impattanti: strade chiuse per ore, transenne diffuse, difficoltà nel rientrare alle proprie abitazioni e disagi per attività e servizi. È necessario trovare un equilibrio tra sicurezza e normale vivibilità del quartiere».

La Pigna sottolinea che le misure di sicurezza, pur previste dalla normativa nazionale e dalle linee guida dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, devono essere proporzionate al reale livello di rischio e aggiornate in base ai numeri e alle dinamiche delle singole partite.

Fra le richieste contenute nell’interrogazione:

• pass per i residenti, per consentire l’accesso alle abitazioni anche durante le chiusure;

• una rimodulazione delle interdizioni al traffico, limitandole ai percorsi strettamente necessari;

• la riduzione delle chiusure prolungate oltre la fine della partita;

• maggiore trasparenza sui costi sostenuti dal Comune per transenne, spostamento cassonetti e presidi;

• un tavolo permanente di confronto con residenti, esercenti, casa di riposo e forze dell’ordine.

«La sicurezza è fondamentale – conclude Verlicchi – ma deve convivere con i diritti dei cittadini.

Il Comune si impegni da subito con Questura e Prefettura per individuare soluzioni più equilibrate e rispettose della quotidianità del quartiere Stadio».”