E a nostro avviso, questo silenzio cela in realtà la volontà di non rompere le uova nel paniere al progetto di Arco Lavori, che peraltro risulta essere uno dei finanziatori della campagna elettorale di de Pascale nel 2016.

Va detto, poi, che alla proposta del Presidente nazionale della Federazione Italiana Nuoto, dopo la bocciatura del primo progetto, di affiancare gratuitamente al Comune il responsabile nazionale dell’impiantistica, al fine di fornire consigli utili per la realizzazione di un impianto di livello nazionale ed europeo a Ravenna, capace di ospitare campionati senior e giovanili nazionali ed europei, non é mai stata data risposta da de Pascale.

Il tutto per l’esorbitante costo di oltre 21 milioni di euro per le tasche dei ravennati e, che date le caratteristiche tecniche, non consentirà di poter ospitare i campionati nazionali senior e giovanili della Federazione Italiana Nuoto.

Del mucchio dei progetti arenati, accumulato in questi 5 anni di de Pascale, torna alla ribalta quello della piscina comunale con il sindaco uscente che insiste ad approvare la proposta di project financing presentata da Arco Lavori per la piscina comunale.

Eppure un progetto per un impianto natatorio di livello, che metta al centro l’aspetto sportivo e non quello commerciale e che riceva con certezza l’omologazione dalla FIN con la conseguente opportunità di organizzare eventi nazionali ed internazionali, è stato presentato nel febbraio 2020 da un’altra società. Un progetto, però, bocciato in favore di quello di Arco Lavori,

E per non turbare i fragili equilibri che tengono al potere de Pascale e il suo Pd, i ravennati saranno costretti a tenersi per decenni un impianto natatorio pagato fior fior di quattrini ma che però non porterà alcun beneficio allo sport acquatico cittadino.