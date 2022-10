Questa sera, lunedì 17 ottobre alle ore 20.00 presso la Sala Parrocchiale di Savarna, la lista Civica La Pigna e Rete Civica Emilia Romagna incontrano i residenti di Savarna, Torri, Grattacoppa e Conventello per affermare, atti e documenti alla mano, come stanno le cose sul Ponte di Grattacoppa, sulla rotonda di via Basilica e sulla piastra polivalente di Savarna.

“𝗡𝗢𝗩𝗜𝗧𝗔’ 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗜 𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗧𝗔’ 𝗦𝗨: 𝟭) 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗚𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗽𝗽𝗮 𝟮) 𝗥𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗮 𝘀𝘂 𝘃𝗶𝗮 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮 𝟯) 𝗣𝗶𝗮𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝘃𝗮𝗿𝗻𝗮