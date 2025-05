“La Pigna, Città-Forese-Lidi annuncia un nuovo approccio strategico per la manutenzione e lo sfalcio del verde pubblico su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è garantire un servizio efficiente, tempestivo e in linea con le esigenze dei Cittadini, valorizzando al contempo le risorse locali.

Il piano integrato prevede due pilastri fondamentali:

1. Collaborazione con le Imprese Agricole Locali:

La Pigna intende attivare convenzioni con le aziende agricole del territorio per l’utilizzo di mezzi agricoli specializzati nelle operazioni di sfalcio. Questa sinergia permetterà di ottimizzare l’utilizzo di risorse e competenze locali, ridurre i costi operativi grazie alla disponibilità di attrezzature già presenti sul territorio, garantire interventi tempestivi ed efficaci grazie alla capillarità della presenza delle aziende agricole.

2. Piano Strutturale di Sfalcio:

parallelamente, verrà elaborato un piano strutturale per la pianificazione degli sfalci che prevede:

* una mappatura dettagliata delle aree verdi pubbliche e delle relative esigenze di manutenzione.

* la definizione di un calendario degli interventi basato su criteri di priorità, stagionalità e necessità specifiche di ogni area.

* l’adozione di metodologie di sfalcio differenziate in base alle caratteristiche del verde (parchi, aiuole, bordi stradali, ecc.).

* un sistema di monitoraggio costante per valutare l’efficacia degli interventi e apportare eventuali modifiche al piano.

Siamo convinti che questo nuovo approccio integrato rappresenti un salto di qualità nella gestione del verde pubblico del nostro Comune. La collaborazione con le nostre preziose aziende agricole e una pianificazione strutturata ci permetteranno di offrire un servizio più efficiente, sostenibile e attento alle esigenze di tutti i cittadini di Ravenna.”

Veronica Verlicchi

Candidata Sindaco de La Pigna

Maurizio Pacilio

Candidato al Consiglio comunale per La Pigna