“Lido Adriano è uno dei nove Lidi che concorrono all’offerta balneare ravennate.

Una Località che a cavallo tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni 90, ha vissuto un periodo fastoso che ha portato all’espansione della stessa, con aperture di molte attività commerciali, ristoranti, piscine e famosi locali da ballo.

Le scelte perpetrate dall’Amministrazione comunale – antenata di quella odierna – negli ultimi 30 anni, hanno portato ad un progressivo ed inarrestabile depauperamento delle ricchezze della località, le cui condizioni sono via via peggiorate.

Oggi a Lido Adriano si riscontra il totale abbandono da parte della Giunta Comunale che, evidentemente, preferisce dirottare le proprie attenzioni su ben altro

Ne sono prova le disastrose condizioni di molte strade e di numerosi marciapiedi, cosi come la sporcizia e più in generale l’incuria diffusa in molte zone. Per non parlare delle saracinesche che nel tempo si sono abbassate e che ancora oggi restano chiuse.

Nonostante questa sfavorevole situazione, ci sono molti residenti e proprietari di seconde case che hanno a cuore la Località e che chiedono all’amministrazione comunale di agire per rendere gradevole e decorosa Lido Adriano al fine di stimolare il turismo balneare e la nascita di nuove attività.

Per ottenere questo obiettivo bisogna agire, con solerzia, intervenendo sul rifacimento dei marciapiedi e delle strade dissestati, senza dimenticare la pulizia degli spazi pubblici ed il potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Anche le politiche di promozione turistica vanno finalmente attuate così da rivitalizzare la Località.”