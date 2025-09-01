“A Lido Adriano, come del resto in tutti i Ljdi ravennati, la sicurezza dei residenti e dei turisti richiede come interventi prioritari la sistemazione dei marciapiedi – in gran parte dissestati e spesso impercorribili – e una adeguata illuminazione di viale Virgilio.

Sono questi i lavori che da anni reclamano residenti e operatori turistici, da tempo critici verso lo stato di abbandono della località, conseguenza delle croniche mancate manutenzioni da parte delle Giunte PD.

Nonostante ciò, la Giunta del Sindaco Barattoni ha approvato un intervento non prioritario: il rifacimento del tetto dell’immobile comunale denominato Cisim di Lido Adriano, per un importo complessivo di circa 140.000 euro, di cui solo 41.600 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Pur trattandosi di un edificio utilizzato per attività culturali, questo intervento non presenta carattere di urgenza né risponde a problematiche di sicurezza immediata.

La scelta della Giunta appare quindi politicamente inopportuna e incomprensibile, in quanto destina risorse a lavori procrastinabili mentre rinvia da anni quelli davvero indispensabili per la sicurezza e la vivibilità di Lido Adriano.

Eppure il Sindaco Barattoni, che da anni frequenta abitualmente la località durante l’estate, dovrebbe conoscere bene i problemi e quindi le reali urgenze di Lido Adriano.

Qui, infatti, persistono da anni condizioni gravemente critiche e pericolose della viabilità pedonale e dei marciapiedi, che mettono quotidianamente a rischio residenti, anziani, bambini e turisti.

Di fronte a questa ennesima beffa ai danni dei cittadini, dei turisti e degli operatori turistici, il gruppo consiliare La Pigna ha depositato un’interrogazione al Sindaco Barattoni chiedendo di inserire nel programma annuale degli investimenti 2026 e nel Bilancio 2026-2028 le risorse necessarie per la sistemazione dei marciapiedi e delle strade più dissestate, nonché per garantire l’illuminazione in viale Virgilio.”

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi