“La determinazione paga. A pochi giorni dalla nostra pressante richiesta di intervenire sugli immobili comunali occupati abusivamente, a cominciare dal famigerato centro sociale Spartaco, questa mattina, a quanto ci viene riferito, sono iniziati i lavori di pulizia e sgombero dalle presenze abusive. Un risultato frutto della forza e della chiarezza con cui abbiamo denunciato una situazione di illegalità e degrado che durava da troppo tempo.

Abbiamo sottolineato più volte che lo Spartaco, da anni tollerato dalle istituzioni, non era più un centro sociale, ma un vero e proprio ricettacolo di sbandati e illegalità che metteva a rischio la sicurezza e il decoro del quartiere. Finalmente e con colpevole ritardo l’amministrazione ha agito.

Tuttavia, il nostro impegno non si ferma qui. Lo sgombero è solo il primo passo. Dobbiamo ora vigilare affinché gli occupanti abusivi non si limitino a spostarsi di pochi metri, insediandosi nuovamente nel vicino Parco Teodorico. È fondamentale che l’azione delle istituzioni sia coordinata e che le Forze dell’Ordine garantiscano che lo spazio pubblico venga restituito ai cittadini, senza tollerare nuove occupazioni.

Ribadiamo la nostra richiesta all’amministrazione comunale di non fermarsi allo sgombero, ma di elaborare un piano concreto per il recupero e la riqualificazione degli immobili abbandonati, in modo da evitare che diventino nuovamente covi di degrado e criminalità. La sicurezza urbana si costruisce con azioni concrete, non con promesse.”