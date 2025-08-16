“Ravenna, dal litorale all’entroterra, è letteralmente invasa dalle zanzare.

Un fenomeno che non può essere liquidato come una conseguenza inevitabile delle piogge delle ultime settimane, come vorrebbe far credere l’Amministrazione comunale. Se fosse davvero così semplice, non si spiegherebbe perché nei comuni vicini della costa romagnola la situazione sia più contenuta.

Il dubbio è che a Ravenna si sia arrivati impreparati, con interventi tardivi, mal coordinati e del tutto insufficienti rispetto all’emergenza.

Il risultato è che cittadini, turisti e operatori economici sono costretti a subire quotidianamente inportanti disagi, in piena stagione estiva.

Un territorio che vuole vivere di turismo non può permettersi di apparire come la capitale delle zanzare.

L’Amministrazione Barattoni continua a nascondersi dietro agli eventi atmosferici, ma la verità è un’altra:

• Il piano dei trattamenti va rivisto e strutturato con una logica preventiva ed interventi programmati anche in base alla variabilità stagionale;

• manca un monitoraggio costante per individuare le zone più critiche ed intervenire tempestivamente.

Invece, ci si limitata a rincorrere l’emergenza, dimostrando ancora una volta incapacità, improvvisazione e disinteresse verso i problemi concreti della gente.

La Lista Civica La Pigna chiede al Sindaco e alla sua Giunta:

• di rendere pubblici i dati completi sugli interventi effettuati finora: numero, modalità, aree interessate e risultati;

• di avviare immediatamente un piano straordinario di disinfestazioni, con trattamenti intensivi nelle aree più colpite e nei luoghi turistici;

• di predisporre un monitoraggio costante e trasparente, con aggiornamenti periodici alla cittadinanza;

• di attivare una campagna di comunicazione efficace, per coinvolgere anche i cittadini nella prevenzione domestica.

Ravenna merita un’Amministrazione che affronti i problemi, non che li nasconda dietro a giustificazioni ridicole. La salute pubblica, la vivibilità della città e la sopravvivenza del comparto turistico ed economico sono troppo importanti per essere sacrificati all’incapacità di chi governa.

Se ci sono comuni limitrofi che riescono a garantire una stagione estiva vivibile e decorosa, allora Ravenna non ha nessuna scusa. La verità è che il Sindaco Barattoni e la sua Giunta hanno fallito ancora una volta.”

Lista civica La Pigna