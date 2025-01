“Come testimoniano i tanti video che ci sono stati inviati dai residenti di queste vie, all’ingente traffico che si registra quotidianamente, si somma quello forzatamente dirottato a causa degli ennesimi lavori sul ponte mobile che collega la via Trieste con la zona nord della città.

Una situazione davvero insopportabile che si prolungherà per tutta la durata della chiusura del ponte mobile, prevista in circa 2 settimane.

Nelle ore di punta ed in particolare al mattino e nel tardo pomeriggio, si formano lunghe code di auto, che procedono a passo d’uomo con conseguente aumento dell’inquinamento dell’aria a causa dei gas di scarico.

Le vie Mattei e Trieste registrano anche la forte presenza di traffico pesante, che rende ancora più critica tutta la viabilità.

La via Pomposa viene utilizzata da molti furbetti che, nel tentativo di tagliare un po’ della fila di via Chiavica Romea, usano questa strada prettamente residenziale, come scorciatoia. Le auto si immettono dal parcheggio camper e a tutta velocità percorrono la via Pomposa, fino a ricollegarsi all’ultimo tratto di via Chiavica Romea, con evidente pericoli per residenti e frequentatori dell’adiacente Parco Teodorico.

Senza contare che la congestione del traffico crea grandi difficoltà anche ai mezzi di pronto intervento.

I necessari interventi per il contenimento del traffico insopportabile che da anni imperversa su via Mattei e su via Chiavica Romea, è stato recentemente oggetto di proposte del gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi, alle quali la Giunta PD ha dato le solite risposte evasive.

E che dire della totale assenza della Polizia Locale che, invece, in una situazione difficile come questa, dovrebbe presidiare le strade a maggiore criticità?

La chiusura del ponte mobile contestualmente a quella della via Baiona e del ponte su via Stradone a Porto Fuori, rappresenta una scelta scellerata sintomo della totale incapacità di questa amministrazione nel gestire il traffico cittadino e nel coordinarsi con gli altri enti presenti sul territorio (Autorità Portuale per quanto riguarda il ponte mobile ad esempio), al fine di limitare al massimo i disagi per i lavoratori e per i residenti.

Il gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi sollecita la Giunta Comunale ad adottare subito soluzioni efficaci per la riduzione del traffico sulle vie Chiavica Romea, Mattei, Pomposa e Trieste, attraverso percorsi alternativi e garantendo, almeno nelle ore di maggior congestione del traffico; la presenza della Polizia Locale.”