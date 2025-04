“La lista civica La Pigna esprime profonda preoccupazione per le vicende che vedono protagonisti loro malgrado, i pini del Viale principale di Lido di Savio.

L’ostinata volontà della Giunta Pd di abbattere indiscriminatamente le piante che oggi adornano Lido di Savio, ha ricevuto finalmente un primo stop dal TAR, grazie alla volontà e all’impegno di diversi cittadini e residenti della Località.

Già diversi anni fa, La Pigna aveva proposto alla Giunta comunale l’utilizzo di sistemi atti a preservare le piante e a garantirne stabilità e salute, come le celle vegetative. Tuttavia, l’amministrazione comunale ha preferito la molto piu comoda ma sicuramente piu crudele strada se gli abbattimenti alla valutazione delle soluzioni alternative per la salvaguardia dei nostti pini.

In attesa del pronunciamento del TAR fissato per il prossimo 15 maggio, abbiamo ritenuto doveroso richiedere la convocazione urgente del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna.

L’obiettivo per avviare una discussione immediata e costruttiva tra le istituzioni competenti e la comunità locale per individuare e implementare soluzioni efficaci e tempestive volte alla salvaguardia di questo patrimonio naturale di inestimabile valore ambientale e paesaggistico.

“I pini di Lido di Savio non sono solo un elemento distintivo del nostro litorale, ma svolgono anche una funzione essenziale per la salute pubblica oltre a rappresentare un habitat importante per la biodiversità,” dichiara l’avvocato Giuliano Lelli Mami attuale vice presidente del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna.

“Non possiamo permettere che questo patrimonio venga compromesso da scelte del tutto discutibili. È necessario un intervento rapido e coordinato per mettere in atto le misure più appropriate per la tutela dei nostri pini”.

La Pigna auspica una risposta pronta e positiva da parte del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna e si dichiara disponibile a collaborare attivamente con tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni sostenibili e durature per la salvaguardia dei pini di Lido di Savio.”



Avv. Giuliano Lelli Mami

Terzino Giorgini

Candidati La Pigna al Consiglio Comunale