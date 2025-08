“Durante la seduta di ieri del Consiglio comunale, è stata discussa l’interrogazione presentata dalla Lista Civica La Pigna in merito al numero insufficiente di prelievi ematici prenotabili presso la Casa di Comunità di Lido Adriano, che da tempo rappresentava un problema concreto per i cittadini, specie anziani e fragili.

A seguito della nostra sollecitazione, l’Amministrazione ha finalmente risposto positivamente annunciando un incremento delle disponibilità per i prelievi.

Un primo passo che accogliamo con soddisfazione, frutto del nostro costante lavoro di ascolto sul territorio e della pressione esercitata in sede istituzionale.

Tuttavia, permangono elementi di forte insoddisfazione:

• L’organizzazione generale del servizio resta inadeguata rispetto al numero crescente di utenti che gravitano attorno alla struttura di Lido Adriano;

• Non sembrano previsti ampliamenti degli orari o dei giorni di prelievo, limitando di fatto l’accesso reale al servizio;

• Manca una programmazione chiara a medio-lungo termine, che consenta di rafforzare il ruolo della Casa di Comunità come presidio sanitario territoriale realmente efficiente.Grazie alla nostra interrogazione, qualcosa si è mosso. Ma non basta. Vogliamo che i servizi sanitari territoriali, come quello di Lido Adriano, siano realmente accessibili e funzionanti. Troppe segnalazioni ci raccontano di cittadini costretti a spostarsi altrove o ad attendere settimane per un semplice prelievo. Continueremo a vigilare e a incalzare l’Amministrazione perché nessuno venga lasciato indietro.

La salute non può aspettare. E noi continueremo a batterci per una sanità più vicina, efficiente e giusta per tutti.”

Veronica Verlicchi – Sergio Silvestrini

Lista civica La Pigna, Città-Forese-Lidi