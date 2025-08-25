“Sugli sbarchi, il Sindaco Barattoni fa propaganda prendendo in giro i Ravennati. Solo poche settimane fa ha prorogato di tre anni i centri per minori stranieri non accompagnati e i centri per adulti. E già nel 2018 aveva attestato tutto il suo favore agli sbarchi a Ravenna, manifestandl contro il Governo giallo-verde per mantenere aperto il Porto di Ravenna.

Ora alza la voce contro lo sbarco solo per criticare l’attuale Governo, ben sapendo che il Sindaco non ha alcun potere per impedirli e che nei prossimi giorni, ne seguiranno altri.

Nel maggio 2025 La Pigna aveva chiesto la fine degli sbarchi a Ravenna – dopo l’arrivo in pochi mesi della diciannovesima nave – affinché altri porti, finora non utilizzati o sottoutilizzati, si facessero carico del problema. Barattoni non sostenne la nostra proposta

Lo stesso Barattoni ha annunciato che, senza la creazione di un tavolo nazionale per decidere lo smistamento degli sbarchi – attenzione: smistamento, non chiusura dei porti – la nave con i clandestini che approderà a Ravenna sarà l’ultima.

Un’affermazione priva di senso, perché il Sindaco non dispone di alcuno strumento per impedirlo.

La verità è che Barattoni, nel 2018, da segretario provinciale del PD, protestava assieme al Sindaco de Pascale per mantenere il Porto di Ravenna aperto e consentire l’attracco delle navi con a bordo i clandestini.

Arrivò perfino ad affermare, rivolto ai Ravennati:

“Siamo cittadini del mondo, nessuno sceglie il posto dove nascere: ricordatevi che quando siete nati non avete potuto scegliere in quale Paese del mondo venire alla luce. Non avete scelto di nascere in Italia, è stata una condizione che non vi siete guadagnati.”

Un invito alla migrazione clandestina che continua da decenni.

E come se non bastasse, a testimoniare il favore di Barattoni verso l’immigrazione (anche quella clandestina) c’è la recente delibera di Giunta con cui ha prorogato per altri tre anni i centri per minori stranieri e quelli per adulti.

Ricordiamo che alcuni minori stranieri non accompagnati si sono organizzati in baby gang creando scompiglio persino terrore in città e nelle nostre Frazioni. Uno di loro si è reso protagonista dell’accoltellamento un giovane ravennate in Piazza Duomo, a luglio scorso.

Certo è che i controlli su questi centri da parte del Comune di Ravenna o non ci sono stati, oppure sono stati sporadici e poco efficaci.

Oggi Barattoni, tentando di scaricare sul Governo la responsabilità dei continui sbarchi a Ravenna, finisce per accodarsi tardivamente alla posizione della Pigna, che aveva però ignorato quando fu presentata. Ma il Sindaco sa bene che, non potendo fare nulla, gli sbarchi aumenteranno.

Grave e incomprensibile, inoltre, il silenzio di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega locali: nel 2018 tuonavano contro Barattoni e de Pascale, che volevano Ravenna porto aperto; oggi, con un Governo che manda le navi dei clandestini a Ravenna, tacciono.”

Lista civica La Pigna, Città-Forese-Lidi