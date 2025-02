“Sulla vendita della Traghetti e Crociere, società di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale dal 2004, il gruppo consiliare La Pigna chiede risposte esaurienti da parte della Giunta Comunale.

La nostra iniziativa prende spunto dalla notizia divulgata nei giorni scorsi dalla stampa locale, che annunciava la pubblicazione del bando di gara per la cessione della partecipazione T&C SRL Traghetti e Crociere da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale.

La procedura pubblica comparativa di vendita dell’intero capitale della T&C srl, detenuto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, è conseguente all’adozione da parte del Presidente della stessa Autorità- Daniele Rossi – della deliberazione presidenziale n. 7 del 10 febbraio scorso.

Da tale deliberazione, si evince che appena 3 giorni prima, ovvero il 7 febbraio, era pervenuta all’Autorità Portuale una manifestazione d’interesse per l’acquisizione della totalità delle quote della T&C SRL.

Va evidenziato che Il Piano Operativo Triennale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale e la revisione straordinaria delle societa partecipate, dal momento dell’acquisizione della T&C Srl ad oggi, hanno ininterrottamente definito l’attività della società di interesse strategico a livello nazionale.

Alla luce di una tale valutazione, risulta ingiustificata la decisione del Presidente di AP Daniele Rossi, di cedere l’intera partecipazione nella T&C SRL.

Una decisione presa a quanto pare in tutta fretta e solo dopo aver ricevuto la proposta da parte di un soggetto terzo, guarda caso facente parte del medesimo gruppo che ha in gestione la T&C Srl, in aggiunta all’area antistante assegnatale tramite concessione demaniale e sulla quale, peraltro, pende un ricorso al TAR.

Elementi che a nostro avviso, disincentivano fortemente la partecipazione alla procedura di vendita da parte di altri soggetti, limitando fortemente la platea degli interessati.

Ai dubbi derivanti dalla valutazione dei fatti emersi; il gruppo consiliare La Pigna chiede risposte attraverso un’interrogazione al Sindaco facente funzioni depositata nei giorni scorsi.

In particolare, si chiede di sapere come giudichi la decisione di vendita presa dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale senza il coinvolgimento del Comune di Ravenna – che ha un proprio rappresentante nel Comitato di Gestione.

Inoltre si chiede di chiarire se la situazione determinatasi con la locazione delle aree della T&C S.r.l. e di quella antistante (sulla quale pende un ricorso al Tar), ad una Società che fa parte dello stesso Gruppo imprenditoriale che ha presentato l’offerta per l’acquisto del capitale sociale della stessa T&C S.r.l., possa disincentivare la partecipazione al bando di gara da parte di altri soggetti potenzialmente interessati.

E infine il gruppo consiliare La Pigna intende sapere se la Giunta Comunale ritenga legittimo e quindi condivida, la decisione del Presidente dell’AP di vendere il capitale sociale di T&C S.r.l. senza una deliberazione del Comitato di Gestione, stante l’interesse strategico a livello nazionale.

In ultimo, chiediamo che sulla vicenda si esprima anche il candidato a Sindaco nonché Segretario Provinciale del PD di Ravenna, Alessandro Barattoni.”

Gruppi consiliare de La Pigna, Città-Forese-Lidi